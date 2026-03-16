Liverpool și Tottenham au remizat, scor 1-1, într-un meci disputat pe Anfield. Dacă pentru londonezi este primul punct după cinci înfrângeri consecutive, pentru campioana en-titre a Angliei este un alt pas greșit în lupta pentru locurile de UEFA Champions League.

Cu opt etape înainte de finalul sezonului din Premier League, Liverpool ”tremură” serios pentru prezența în TOP 4 și, implicit, în sezonul următor de Champions League, o situație greu de anticipat în contextul investițiilor masive din vară (aproape 500 de milioane de euro în transferuri).

Campion în sezonul precedent, Arne Slot (47 de ani) pare din ce în ce mai aproape de plecarea de la Liverpool. Chiar dacă nu există zvonuri dinspre conducere conform cărora postul olandezului ar fi în pericol, fanii și jurnaliștii englezi își pierd răbdarea cu fostul antrenor de la Feyenoord și AZ Alkmaar.

Englezii și-au pierdut răbdarea cu Arne Slot

În mediul online au apărut mai multe postări în care se cere demisia lui Arne Slot și aducerea unor antrenori precum Jurgen Klopp sau Xabi Alonso. Și presa din Anglia îl vede ”pierdut” pe antrenorul olandez.

”Este un grup de jucători care nu sunt antrenați bine. Liverpool are nevoie de încă o fereastră bună de transferuri, dar nu Slot ar trebui să fie cel care să o supravegheze. E prea pierdut ca să se mai poată salva”, a notat jurnalistul Charlie Malam, de la Express.co.uk.

Chiar dacă a câștigat titlul în sezonul precedent cu lotul construit de Jurgen Klopp, o eventuală ratare a participării în Champions League i-ar putea semna sentința lui Slot.

Nici în Champions League lucrurile nu stau excelent. Liverpool pornește favorită înainte de returul cu Galatasaray, dar emoțiile există după ce ”cormoranii” au pierdut meciul de la Istanbul, scor 1-0.

Liverpool, pași greșiți cu echipe din subsolul clasamentului

Înainte de egalul cu Tottenham, Liverpool a pierdut dramatic cu ultima clasată Wolves, scor 2-1, astfel că a obținut un singur punct din șase cu două echipe aflate în partea a doua a clasamentului.

În următoarea rundă, ”cormoranii” vor avea parte de un test dificil. Se vor deplasa pe terenul lui Brighton, echipa de pe locul 12, cu trei victorii din ultimele cinci partide.

