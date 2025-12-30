VIDEO EXCLUSIV Unai Emery nu uită și nu iartă: Arsenal, urmărită de un „blestem,” de când l-a demis

Unai Emery nu uită și nu iartă: Arsenal, urmărită de un &bdquo;blestem,&rdquo; de c&acirc;nd l-a demis Premier League
Arsenal și Aston Villa se întâlnesc în ultimul meci tare al anului 2025, marți, de la 22:15, în exclusivitate pe VOYO.

Se spune că „cea mai bună răzbunare este succesul”, iar Unai Emery (54 de ani) este unul dintre cei mai buni avocați ai acestei perspective asupra vieții.

Demis de Arsenal în toamna anului 2019, după o serie de șapte meciuri fără victorie, antrenorul basc nu a uitat tratamentul primit în nordul Londrei și a replicat cu o serie de eforturi uriașe, care i-au restaurat credibilitatea de antrenor în Premier League.

Unai Emery nu a pierdut pe Stadionul Emirates, de când a fost demis de Arsenal

  • La prima revenire pe Emirates, după demitere, Emery - antrenor al lui Villarreal, în acel sezon - a eliminat-o pe Arsenal, în semifinalele Europa League 2020/21.

Fără să își îmbunătățească prea mult engleza sau să devină favoritul presei britanice, Emery a făcut din Aston Villa sfertfinalistă de Liga Campionilor, dar și o posibilă candidată la câștigarea titlului de campioană, în Anglia.

Echipa din Birmingham nu va deveni lider în Premier League, chiar dacă va confirma victoria de pe Stamford Bridge cu un succes pe Stadionul Emirates, marți-seară, de la 22:15, într-un meci transmis exclusiv de VOYO.

Emery, 4 victorii în 8 dueluri cu Arteta

Dar Unai Emery a inspirat respect și chiar suficiente frici în tabăra adversă, când vine vorba despre duelul direct cu Mikel Arteta, un alt antrenor din Țara Bascilor, hotărât să iasă campion în acest sezon.

În opt meciuri directe cu Mikel Arteta, Unai Emery a câștigat patru și a reușit alte două rezultate de egalitate.

Emery a reușit să nu primească gol pe Emirates, în semifinala unei ediții de Europa League în care a ieșit câștigător, în cele din urmă, le-a spulberat „tunarilor” șansele de a ieși campioni în Premier League, printr-o victorie cu 2-0, în aprilie 2024, iar, în ianuarie 2025, a reușit să revină de la 0-2 pe Emirates, obținând un egal.

Singurele eșecuri suferite de Emery în fața lui Arteta au avut loc pe Villa Park, Emery reușind să nu piardă pe Stadionul Emirates, din momentul în care a fost înlăturat de londonezi.

Unai Emery

Unai Emery / Foto: Imago
Unai Emery a fost învins de Mikel Arteta doar pe Villa Park, scor 4-2, în februarie 2023, respectiv 2-0, în august 2024.

În urmă cu doar douăzeci și patru de zile, Emery și-a luat revanșa pentru cele două înfrângeri, printr-un gol înscris în minutul 90+6.

În penultima zi a anului 2025, și Mikel Arteta vrea o revanșă, dar, spre deosebire de Unai Emery, nu beneficiază de plusul de motivație pe care îl arată antrenorul lui Aston Villa, atunci când vine vorba să înfrunte cluburile care s-au îndoit de calitățile sale.

Mikel Arteta

Mikel Arteta / Foto - Getty Images
Mikel Arteta / Foto - Getty Images
Mikel Arteta / Foto - Getty Images
Mikel Arteta / Foto - Getty Images
Mikel Arteta / Foto - Getty Images
Mikel Arteta / Foto - Getty Images
Mikel Arteta / Foto - Getty Images
Mikel Arteta / Foto - Getty Images
Mikel Arteta / Foto - Getty Images
Mikel Arteta / Foto - Getty Images
Mikel Arteta / Foto - Getty Images
Mikel Arteta / Foto - Getty Images
