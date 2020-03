Pierde Liverpool titlul? Mai multe echipe din Premier League vor ca sezonul sa fie anulat si rejucat complet! Care este planul

Liverpool ar putea primi o lovitura uriasa din partea celorlalte echipe.

In Premier League nu se mai joaca din cauza coronavirusului, insa "cormoranii" se afla pe prima pozitie, cu 25 de puncte avans, la doar 2 victorii de asigurarea matematica a primului titlu dupa 30 de ani. Cele 20 de echipe din prima liga engleza s-au intalnit saptamana trecuta pentru a discuta viitorul fotbalului din acest sezon, iar toate au fost 100% de acord ca sezonul trebuie dus la bun sfarsit indiferent de modalitate, declararea lui nul nefiind o varianta agreata de nimeni.

Totusi, conform The Athletic, mai multe cluburi au inceput sa dezbata in privat ideea ca sezonul 2019-2020 sa fie declarat nul si sa fie rejucat complet atunci cand toata lumea va fi in siguranta.

"Te uiti la oamenii din Premier League care stau la masa si discuta pe Skype, sunt atat de plini de ei. Adevarul este ca ei nu sunt mai importanti decat un livrator al unui supermarket in acest moment. Noi jucam un joc, nici mai mult, nici mai putin. Nu e loc de sport in acest moment", a declarat un presedinte din Premier League pentru sursa citata.

Urmatoarea intalnire a sefilor de cluburi din Anglia e programata pe 3 aprilie.