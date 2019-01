Transformare SOC pentru Beckham! Cum arata dupa ce si-a facut IMPLANT de par! Galerie FOTO

David Beckham si-a facut implant de par.

Timpul nu l-a iertat pe Beckham, campionul campaniilor publicitare, atat in perioada in care era fotbalist, cat si dupa retragerea sa.

La 43 de ani, Beckham a decis sa-si faca implant de par pentru a putea seta in continuare moda in materie de frizuri, asa cum a facut-o din momentul in care si-a facut aparitia pe teren pentru Manchester United si la nationala Angliei.

Prezent la o petrecere mondena alaturi de sotia sa, Victoria, Beckham si-a etalat noua podoaba capilara, vopsita in accente gri si mult mai bogata decat in luna septembrie a anului trecut, cand parea aproape chel.

Beckham da deja tonul in materie de frizuri pentru barbatii ce intra in a doua jumatate a vietii. Se poarta parul vopsit in accente gri sau arginitii pentru o tranzitie mai usoara catre inevitabilul moment al incaruntirii.



IMAGINI CU NOUA FRIZURA A LUI BECKHAM SI FRIZURILE SALE FAIMOASE IN GALERIA DE MAI JOS