Transfer ratat de Liverpool! Jucătorul făcuse vizita medicală, dar mutarea nu s-a făcut la timp

Formația de pe Anfield ajunsese la un acord cu Fulham pentru transferul tânărul mijlocaș ofensiv Fabio Carvalho (19 ani), însă actele nu au fost semnate până la ora de încheiere a ferestrei de mercato, 23:00 (ora din Marea Britanie), astfel că mutarea nu s-a mai realizat.

Liverpool era dispusă să plătească 8 milioane de lire sterline (aproximativ 10 milioane de euro) pentru transferul jucătorului cu dublă cetățenie, engleză și portugheză, iar planul era ca Fabio Carvalho să joace sub formă de împrumut la Fulham până la finalul sezonului în curs, urmând să se alăture echipei lui Jurgen Klopp din vară, scrie BBC.

Carvalho a efectuat inclusiv vizita medicală pentru transfer, însă cele două cluburi nu au putut semna actele la timp pentru mutare, astfel că mijlocașul va rămâne jucătorul lui Fulham.

Cu toate acestea, jurnalistul Paul Joyce, de la The Times, anunță că Liverpool și Fulham pot ajunge la o înțelegere pentru transferul lui Fabio Carvalho în vară. Situația se va complica însă, având în vedere că mijlocașului îi expiră contractul cu gruparea din Championship pe 30 iunie.

Liverpool did not complete Fabio Carvalho deal with Fulham by deadline.

However, if all parties agree there can still be a pre-agreement for the player to move to Liverpool in July. There is no immediate time pressure for that agreement to be reached.