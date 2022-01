Liverpool a plătit o avere pentru el, dar s-a dovedit o "țeapă"! Unde a ajuns, la 33 de ani, fostul atacant al Angliei 

Andy Carroll a fost subiectul ziarelor din Marea Britanie pentru mult timp. În urmă cu 11 ani, atacantul de 1,93 m era transferat de Liverpool de la Newcastle pentru 41 milioane de euro și era așteptat de oficialii clubului să aducă un mare plus în plan ofensiv.

Au fost doar bani aruncați pe fereastă întrucât Carroll a marcat doar șase goluri în cele două sezoane petrecute pe Anfield Road. În cariera sa a survenit apoi, oarecum, picajul.

We are delighted to announce the signing of Andy Carroll. Who joins the club until the end of the season.

Welcome, Andy. ????