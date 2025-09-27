Tottenham - Wolves, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Duel facil în Premier League pentru trupa lui Drăgușin

Tottenham - Wolves, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Duel facil &icirc;n Premier League pentru trupa lui Drăgușin Premier League
Tottenham - Wolves este LIVE pe VOYO, de la ora 22:00.

Partida Tottenham - Wolves, din etapa a șasea din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la 22:00 și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO.

Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro, dar și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Tottenham - Wolves, LIVE pe VOYO, de la 22:00

Trupa lui Thomas Frank se poate revanșa după remiza din etapa trecută cu Brighton, scor 2-2. Tottenham se află pe locul trei în Premier League și are zece puncte, după primele cinci runde.

De cealaltă parte, Wolves nu a adunat niciun punct și se află pe ultimul loc în clasament. Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria lui Wolves cu 4-2.

Radu Drăgușin a revenit în lotul României

Operat în februarie pentru ruptura suferită la nivelul ligamentelor încrucișate, Radu Drăgușin a ratat toate meciurile din a doua parte a sezonului trecut, precum și pregătirea din această vară. În ultima perioadă, fundașul român a revenit la antrenamentele lui Tottenham și s-a antrenat parțial cu echipa, însă nu a revenit încă în meciurile oficiale.

Deși nu a mai jucat de pe 30 ianuarie, ziua în care a suferit accidentarea gravă la genunchi, Radu Drăgușin face parte din lotul preliminar anunțat de Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Moldova (amical, 9 octombrie) și Austria (preliminarii CM 2026, 12 octombrie).

În cazul în care va rămâne și în lotul final, Drăgușin ar putea juca primul meci la echipa națională după o pauză de aproape 11 luni. Fundașul a apărut ultima dată sub tricolor la duelul cu Cipru din Liga Națiunilor, câștigat cu 4-1, pe 18 noiembrie 2024.

