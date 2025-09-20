CITEȘTE ȘI: Câți fotbaliști români au jucat în Premier League? Debutul fabulos din 1994 și campionul cu Liverpool care are origini în România

Tottenham Hotspur, lipsită în continuare de Radu Drăgușin, a început groaznic meciul de la Brighton & Hove Albion din etapa a cincea din Premier League, partidă transmisă LIVE de VOYO.

Gazdele aveau deja 2-0 după jumătate de oră de joc!

Brighton avea 2-0 după jumătate de oră, dar a primit lovitura pe final de la propriul jucător



Golurile lui Yankuba Minteh (8) și Yasin Ayari (31) păreau să asigure o victorie facilă pentru Brighton, însă starul brazilian Richarlison a dat semnul revenirii cu reușita de 2-1 din minutul 43.

Și a venit minutul 82... La o centrare periculoasă a celor de la Spurs, defensiva gazdelor s-a bâlbâit ca niciodată și nefericitul Jan Paul van Hecke și-a dat un autogol de toată frumusețea, imparabil!

2-2 și Spurs pleacă de pe ”American Express Stadium” cu un punct nesperat.

