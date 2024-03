Manchester United pregătește un transfer de 60 de milioane de euro pentru cel mai căutat fundaș din Premier League

Manchester United se pregătește să facă un pas important în direcția consolidării echipei pentru următoarea stagiune, cu privire la problema fundașilor centrali. După o analiză atentă, oficialii clubului au decis că Jarrad Branthwaite, în vârstă de 21 de ani, legitimat la Everton, ar putea fi soluția potrivită.

Manchester United este hotărâtă să ofere aproximativ 60 de milioane de euro pentru a-l aduce pe tânărul englez pe Old Trafford. Cu toate acestea, Everton nu pare dispus să cedeze ușor, cerând o sumă de aproximativ 88 de milioane de euro pentru serviciile lui Branthwaite, potrivit Eurosport.

