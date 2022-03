Thomas Tuchel, complet emoționat la conferință, când a fost întrebat despre Abramovich și războiul din Ucraina: „Trebuie să te oprești!” 

Londonezii au fost țintele criticilor din cauza patronului rus Roman Abramovich, după ce Vladimir Putin a declanșat războiul în Ucraina. Rusia a primit o serie de sancțiuni, însă și oligarhii ruși au avut de suferit. După ce a primit „interzis” la a mai pătrunde pe teritoriul Marii Britanii, patronul a decis să se retragă de la conducerea clubului, pe care l-a lăsat în administrarea Fundației Chelsea.

Cu toate astea, oficialii echipei nu au scăpat de întrebări legate de război. E și cazul antrenorului Thomas Tuchel, care a vorbit deja despre subiect la interviurile precedente, însă la conferința de presă premergătoare meciului din FA Cup a fost întrebat din nou.

Conferința a început direct cu o întrebare legată de Abramovich, despre care se știe că are o relație apropiată cu Vladimir Putin, și despre război. Tuchel nu a mai suportat să asculte aceleași întrebări, astfel că l-a întrerupt pe reporter și a avut un mesaj de-a dreptul emoționant.

„Ascultă, ascultă, trebuie să te oprești, nu sunt politician. Sincer, oprește-te, nu pot decât să repet ce am mai spus și mă simt prost să repet asta pentru că nu am trecut niciodată prin experiența războiului.

Așadar, doar să vorbesc despre asta mă simt prost pentru că sunt extrem de privilegiat. Eu stau aici, în pace. Fac tot ce pot mai bun, dar trebuie să vă opriți din a mă întreba astfel de lucuri pentru că nu am răspunsuri pentru voi”, a declarat Tuchel la conferință.

Thomas Tuchel: "Listen, you have to stop."

The Chelsea manager wasn't too pleased with the media this afternoon in his press conference. ???? pic.twitter.com/ohbfDoe9Oy