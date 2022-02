"S-au făcut de râs!". Roman Abramovich, criticat dur pentru gestionarea situației de la Chelsea: "Nu le-a ieșit bine"

"În cei 20 de ani în care am deținut Chelsea FC, am văzut întodeauna rolul meu ca deținător al clubului, a cărui slujbă este să asigure că avem succesul pe care am ajuns să îl avem astăzi, și de asemenea să construiască pentru viitor, în timp ce joacă și un rol pozitiv în comunitate.

Am luat întotdeauna decizii din inimă, care au fost în bunul interes al clubului. Rămân dedicat acestor valor. De aceea astăzi le ofer administratorilor Fundației caritabile a lui Chelsea administrarea și grija lui Chelsea FC.

Cred că sunt, în prezent, în cea mai bună poziție pentru a urmări interesele clubului, jucătorilor, staff-ului și fanilor!", se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al lui Chelsea.

Decizia, aspru criticată de Jamie Carragher

Hotărârea patronului rus a strânit numeroase reacții, inclusiv din partea lui Jamie Carragher. Fostul jucător al celor de la Liverpool este de părere că londonezii nu au gestionat cum trebuie situația actuală.

"Nu cred că s-au descurcat cum trebuie cu chestia asta. Cred că acele comunicate au fost foarte slabe. Au dezamăgit rău. Clubul a ieșit azi și a mai dat un comunicat, dar cred că a încercat să repare ceea ce a făcut Abramovich cu o seară înainte.

Și cred că nici de această dată nu au făcut-o bine. Așa că nu le-a ieșit bine, cred că s-au făcut de râs", a spus Jamie Carragher, potrivit de The Sun.