SURPRIZA URIASA: Steven Gerrard va fi antrenor la un club MARE al Europei! Cu cine a semnat

Gerrard va ajunge la Glasgow Rangers. Il va lua cu el si pe scotianul McAllister, care ii va fi asistent. Gerrard a fost prima optiune a conducatorilor de pe Ibrox si a acceptat oferta dupa mai multe runde de negocieri. In Scotia, Gerrard se va lupta pentru titlu cu fostul sau antrenor de pe Anfield, Brandan Rodgers, acum la Celtic.

Inainte sa se inteleaga cu Rangers, Gerrard a mai fost in negocieri cu MK Dons.

Pana acum, Gerrard (37 de ani) a pregatit doar echipa U18 a lui Liverpool.



BREAKING: Steven Gerrard will take charge of Rangers ahead of the 2018/19 campaign. He will take Gary McAllister with him as his assistant coach.