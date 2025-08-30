Nick Woltemade (23 de ani) este noul jucător al celor de la Newcastle. Gruparea de pe St. James Park a plătit o sumă amețitoare pentru a-l aduce de la Stuttgart.



Pentru a-i convinge pe germani să renunțe la atacant, ”coțofenele” au plătit nu mai puțin de 85 de milioane de euro.



Newcastle și-a prezentat noul transfer



Astfel, Woltemade va deveni cel mai scump transfer din istoria clubului, depășind recordul lui Alexander Isak, transferat pentru 70 de milioane de euro de la Real Sociedad, în urmă cu trei ani.



”Bun venit la Newcastle, Nick! Putem confirma transferul lui Nick Woltemade cu o afacere-record din Bundesliga, de la VfB Stuttgart”, a transmis Newcastle.



Woltemade a avut un sezon de excepție cu Stuttgart, alături de care a câștigat Cupa Germaniei în sezonul precedent. În 36 de partide, acesta a reușit să înscrie de 18 ori și să ofere alte trei assist-uri.



Newcastle este fără victorie în actuala stagiune. Rămase fără golgheterul Alexander Isak, care își forțează plecarea, "coțofenele" vin după o remiză fără goluri contra lui Aston Villa și un eșec în prelungiri împotriva lui Liverpool (2-3).

