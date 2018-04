"Sunt milionar! Cauta-ma pe Google". Ce a patit un fotbalist din Anglia care i-a spus asta politistului care l-a oprit in trafic

James Hurst, fost jucator al lui West Bromwich Albion, acum la Wrexham, risca sa primeasca o condamnare dupa ce a fost prins baut la volan.

Fundasul James Hurst (26 de ani), fost la West Bromwich, Blackpool, Chesterfield, Birmingham, precum si la alte cateva echipe din ligile inferioare ale Angliei, risca sa ajnga la inchisoare sau sa primeasca o condamnare cu suspendare. El a fost surprins baut la volan si i-a spus politistului care l-a oprit ca e milionar si ca nu-l intereseaza de amenda.

James Hurst a fost chemat in instanta dupa ce a fost surprins baut la volan, dar nu s-a prezentat. Din acest motiv, pe numele sau a fost emis un mandat de aducere!

Politistul care l-a oprit in trafic a spus in fata instantei: "Mi-a spus ca el este milionar si ca nu-l intereseaza, ca plateste amenda si gata. Eu as descrie atitudinea sa ca fiind aroganta. Nu a aratat niciun fel de regret in urma faptului ca a pus in pericol ceilalti participanti la trafic".

Potrivit Daily Metro, Hurst avea o alcoolemie peste limita admisa atunci cand a fost oprit, pe 17 decembrie 2017.

Procurorul de caz a afirmat, de asemenea: "Inculptaul a spus ca este un star si ca politistul ar trebui sa-l caute pe Google".

Agentul de politie a spus ca a intentionat mai intai sa-l ierte pe James Hurst, spunandu-i sa parcheze masina si sa plece acasa pe jos. Totusi, la scurt timp, el a fost anuntat ca fotbalistul a fost vazut in timp ce urina in public, gasindu-l ulterior intr-un bar.

Wrexham a decis sa rupa contractul cu James Hurst in luna martie.