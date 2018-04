"Nimic din ce face Bale nu valoreaza 100 de milioane". Galezul, facut praf de o legenda a lui Real Madrid, dupa forma slaba

Gareth Bale traverseaza o forma slaba, iar in urma cu doar o saptamana a fost protagonistul unui moment care i-a suparat rau pe fanii Realului. El nici macar nu s-a bucurat la golurile din meciul cu Juve.

Gareth Bale a fost cumparat de Real Madrid cu 100 de milioane de euro, dar nu a reusit in cei cinci ani petrecuti la Madrid sa devina superstarul pe care il asteptau fanii madrileni. Chiar si asa, el si-a trecut in palmares doua trofee UEFA Champions League, un titlu in La Liga si o Cupa a Spaniei.

Acum, Bale pare pe picior de plecare de la Madrid. El joaca tot mai putin, iar saptamana trecuta, la meciul cu Jvuentus, castigat de Real Madrid cu 3-0, a fost protagonistul unui moment care a aratat cat de mare este ruptura fata de restul vestiarului.

Bale nici macar nu s-a bucurat la golurile Realului in victoria 3-0 cu Juventus.

O fosta legenda a lui Real Madrid, Jorge Valdano, l-a criticat in termeni duri pe Gareth Bale.

Valdano a vorbit pentru El Transistor, spunand: "Nimic din ce face Bale nu valoreaza 100 de milioane de euro. Iar aceasta suma ii atarna inca de tricou".



Pe de alta parte, Valdano l-a laudat pe Cristiano Ronaldo, care a marcat al 40-lea gol al sezonului in meciul cu Atletico.

"Cristiano a aratat extrem de confortabil pe teren, atat fizic, cat si psihic", a mai spus Valdano.

In final, Valdano a spus un fotbalist care merita intr-adevar 100 de milioane de euro este Antoine Griezmann.

"Griezmann e cel mai bun atacant. Si pe deasupra e si un bun mijlocas. Si stie si sa se apere la nevoie. Altfel spus, mi se pare ca 100 de milioane nu e deloc mult pentru el", a mai spus fosta legenda a Realului.