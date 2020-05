Golgheterul Aguero, "marcat" la sange in carantina. Iubita Sofia nu-l scapa din ochi!

Dupa cateva relatii esuate, inclusiv un mariaj cu una dintre fiicele lui Diego Maradona, Giannina, atacantul echipei engleze Manchester City pare sa-si fi gasit linistea sentimentala in bratele conationalei Sofia Calzetti (23 de ani).

Pandemia cu coronavirus l-a speriat destul de tare pe golgheterul Sergio ”Kun” Aguero, care impreuna cu iubita sa au renuntat la apartamentul de 5 milioane de euro din Manchester si s-au retras intr-o locatie mai izolata din afara orasului.

De altfel, intr-o declaratie pentru presa britanica, el s-a aratat destul de ingrijorat in ceea ce priveste viitorul fotbalului. ”Cand ne vom intoarce, imi imaginez ca vom fi foarte tensionati si atenti atunci cand cineva se va simti rau pe teren. Toti avem acasa persoane dragi, familii. Tocmai de aia am venit aici cu prietena mea, sa nu avem contacte cu alti oameni”, a spus varful lui City.

In vila luxoasa in care s-a izolat, argentinianul a tinut neaparat sa aiba la dispozitie o gradina cu spatiu verde pentru a putea face cateva miscari de dezmortire in tricoul ”cetatenilor”, amintindu-si astfel de atmosfera de pe stadioane. De asemenea, din programul sau zilnic nu lipsesc jocurile video, o pasiune mai veche a lui ”Kun”, totul insa sub atenta supraveghere a Sofiei Calzetti. Cei doi si-au inceput relatia de iubire in urma cu un an, cunoscandu-se intr-un club de noapte din Buenos Aires, iar de-atunci sunt de nedespartit.

”Un milion de zile in bratele tale nu sunt niciodata prea multe”, e una dintre declaratiile de dragoste cu care tanara de 23 de ani l-a cucerit pe Aguero. Pana sa intre in viata fotbalistului, Sofia Calzetti se remarcase doar in spatiul online, pe Instagram, unde a promovat anumite branduri ca ”influencer”. Pentru Sergio Aguero, Sofia reprezinta o adevarata alinare sufleteasca, in contextul in care a fost afectat in trecut de doua despartiri dureroase. A fost mai intai casnicia esuata cu Giannina Maradona (2008-2012), cu care are si un copil, dupa care sud-americanul s-a iubit timp de aproape 5 ani, pana in 2017, cu cantareata Karina Tejeda.