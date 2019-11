SCENE DE GROAZA in Premier League! Accidentare TERIBILA suferita de un jucator! Adversarul a inceput sa planga cand a vazut ce i-a facut! Imagini care va pot afecta emotional

Andre Gomes a suferit o accidentare teribila in meciul dintre Everton si Tottenham.

Everton a primit vizita celor de la Tottenham in Premier League in etapa a 11-a din campionatul Angliei. In minutul 79, Son a incercat sa il deposedeze pe Andre Gomes prin alunecare insa i-a produs acestuia o accidentare teribila care il va tine departe de teren cel putin 6 luni. In urma acestui fault, Son a primit cartonasul rosu.