RECORD URIAS in Premier League! ULUITOR: ce a reusit Leicester in deplasare! A scris istorie

O seara uriasa s-a derulat in Premier League.

Leicester a facut spectacol cu Southampton in deplasare. 9-0 s-a impus echipa antrenata de Brenan Rodgers.

Astfel, cei de la Leicester au egalat recordul istoric care apartinea celor de la Manchester United.

Leicester a punctat in minutul 10 prin Chilwell, iar in minutul 12 Southampton a ramas in 10, dupa eliminarea lui Bertrand. Pana la pauza, Leicester a mai inscris de patru ori, iar in repriza secunda au mai venit alte patru reusite. Vardy si Perez au facut hat-trick-ul.

Recordul de 9 goluri inscrise in Premier League a fost stabilit de Manchester United in 1995, acasa, cu Ipswich.

Manchester City a fost aproape sa egaleze si ea recordul in acest sezon, cu Watford, insa meciul s-a terminat 8-0.

