Pulisic s-a DEZLANTUIT! Americanul a marcat primele goluri in Premier League! Meci senzational facut de jucatorul lui Chelsea in deplasarea de la Burnley

Christian Pulisic a marcat primele goluri in Premier League.

Chelsea are 4-0 in deplasarea de la Burnley din runda a 10-a. Pulisic a inceput meciul ca titular si a reusit un hat-trick. Au fost primele goluri ale americanului in tricoul lui Chelsea.

In minutul 21, Pulisic a luat o actiune pe cont propriu si l-a driblat pe Tarkowski, finalizand actiunea cu un sut in coltul stang al portii aparate de Nick Pope. In minutul 45, americanul a destabilizat din nou apararea adversa cu cateva ruperi de ritm si a finalizat cu un sut la coltul scurt.

Hat-trick-ul a venit in minutul 56, cand Mount a trimis o centrare perfecta in mijlocul careului lui Burnley si Pulisic a inscris cu o lovitura de cap.

Pulisic a reusit sa marcheze primul gol cu piciorul stang, al doilea gol cu piciorul drept si al treilea gol cu capul, reusind un hat-trick de senzatie.

Echipa antrenata de Frank Lampard ocupa pozitia a patra in clasament, in urma lui Liverpool, Manchester City si Leicester.