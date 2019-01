Scandal URIAS la penultima clasata din Premier League! Jucator, ARESTAT dupa ce a batut un om din staff!

Atacantul Aboubakar Kamara a fost arestat!

Politia a fost chemata azi la antrenamentul lui Fulham, penultima clasata din Premier League. Aboubakar Kamara l-ar fi batut pe un om din staff in urma unei discutii aprinse. Fulham e pe locul 19 in Premier League, cu doar 14 puncte adunate in 23 de partide.

Antrenorul Claudio Ranieri l-a interzis la antrenament pe Camara in urma unei altercatii cu partenerul sau de atac, Aleksandar Mitrovic. Azi, Camara a venit sa discutie cu seful clubului despre rezilierea contractului sau. Potrivit DailyMail, Camara a batut un om din staff si a ajuns in arest.

Politia a confirmat incidentul si a anuntat ca "un tanar de 20 si ceva de ani se afla in custodie. Urmaza noi cercetari".

Si clubul Fulham a eliberat in comunicat in care a anuntat ca Aboubakar Kamara a fost interzis in cantonamentul echipei. "O sa colaboram cu autoritatile pentru a putea asigura un meci sigur de munca. Au inceput si procedurile legale pentru desfacerea contractului jucatorului in cauza", au scris londonezii.

Kamara s-ar fi luat la bataie cu Mitrovic la o sesiune de yoga!