Cele două echipe și-au dat întâlnire pe Anfield într-un meci care a fost transmis pe VOYO. La capătul celor 90 de minute, Liverpool și Sunderland au împărțit punctele.



Florian Wirtz l-a cucerit pe Arne Slot și fără gol marcat la Liverpool: ”Asta cred despre el”



În minutul 67 al meciului, Liverpool a restabilit egalitatea după șutul deviat de Nordi Mukiele al lui Florian Wirtz care, astfel, nu a fost creditat cu golul.



Transferul de 125 de milioane de euro de la gruparea ”cormorană” rămâne, astfel, fără reușită în tricoul noii sale echipe.



În ciuda acestui lucru, Arne Slot vede în Wirtz un om de bază la Liverpool. Tehnicianul olandez al trupei de pe Anfield a sugerat că neamțul a evoluat bine atât cu Sunderland, cât și cu West Ham (2-0) în etapa precedentă.



”Cred că Flo Wirtz a jucat foarte bine împotriva lui West Ham și din nou a făcut-o și astăzi (n.r. miercuri, vs. Sunderland). A avut de multe ori mingea la picior, a fost foarte activ.



Nu e o surpriză că e activ în compartimentul ofensiv”, a spus Arne Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.

