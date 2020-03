Sadio Mane isi ajuta tara in lupta cu COVID-19! Suma URIASA de bani pe care o doneaza Senegalului pentru a combate virusul 

Atacatul lui Liverpool a decis sa doneze o suma mare de bani pentru a-si ajuta tara natala, Senegal, in lupta contra coronavirusului.

Jucatorul "cormoranilor" a decis sa doneze in mod spontan, dupa ce a vazut evolutia rapida a virusului, dupa cum a declarat chiar el. De asemenea, el a facut un video pe care l-a distribuit pe retelele de socializare, in care isi ruga compatriotii sa ia coronavirusul in serios.

Conform BBC, Sadio Mane a donat 45.000 de euro catre comitetul national care lupta impotriva coronavirusului din Senegal, unde sunt 27 de persoane confirmate cu coronavirus, conform Ministerului Sanatatii.

Message de Sadio Mane! pic.twitter.com/MYKPsD78FT — African Heroes (@HeroesAfrican) March 17, 2020