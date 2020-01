S-au SATURAT! Fanii lui Crystal Palace au protestat impotriva VAR-ului! Ce mesaj au afisat in tribune

VAR-ul a devenit din ce in ce mai controversat.

Desi introducerea sistemului a fost ceruta in repetate randuri de fani de-a lungul timpului, acesta e tot mai controversat in Premier League. In ultimele etape au fost anulate multe goluri pentru pozitii de offside milimetrice, iar multi sunt de parere ca totul devine ridicol, iar jocul isi pierde din farmec.

La meciul de pe teren propriu contra celor de la Arsenal, fanii lui Crystal Palace au protestat contra VAR-ului si au afisat urmatorul mesaj: "Omorati pasiunea, omorati atmosfera, omorati jocul. Eliminat VAR-ul acum!"

Paradoxal, Crystal Palace a beneficiat in remiza 1-1 cu Arsenal de interventia VAR-ului, cand lui Aubameyang i-a fost schimbata sanctiune din cartonas galben in rosu.