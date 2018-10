S-a saturat si vrea sa plece! Englezii anunta ca Alexis Sanchez ii spune "la revedere" lui United dupa mai putin de un an si merge la PSG

Alexis Sanchez a lasat-o pe Arsenal pentru Manchester United in luna ianuarie a acestui an, semnand pentru un salariu de 500.000 lire pe saptamana! La doar 10 luni distanta, vrea sa plece.

Alexis Sanchez vrea sa evadeze de la Manchester United. Chilianul nu se simte deloc bine pe Old Trafford, in ciuda faptului ca este platit regeste. 500.000 lire sterline pe saptamana incaseaza Alexis la echipa lui Mourinho.

Daily Mail scrie ca Alexis Sanchez si-a anuntat apropiatii ca vrea sa paraseasca orasul Manchester si sa plece la PSG.

Campioana Frantei este una dintre putinele echipe care isi permit in acest moment sa il transfere si sa ii plateasca salariul. In plus, PSG are nevoie de un alt fotbalist ofensiv de clasa, dat fiind ca Neymar se regaseste si el in aceeasi postura ca Alexis: vrea sa plece din Ligue 1.

Alexis Sanchez a marcat doar 3 goluri pentru United in Premier League si a fost scos din lot de Mourinho la ultimele meciuri. In acest sezon, el a bifat doar 4 aparitii in Premier League.