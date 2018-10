Real face IMPLOZIE: Ramos si Marcelo conduc ofensiva! Decizia luata de cei doi capitani ai echipei: conflict direct cu Perez

Julen Lopetegui are zilele numarate la Real Madrid.



Real traverseaza o criza fara precedent, unica in istoria clubului care a reusit sa castige UEFA Champions League in ultimele trei sezoane. Presa spaniola a notat ca Florentino Perez a fost foarte aproape de a-l demite pe Lopetegui imediat dupa meciul cu Viktoria Plzen din Champions League, insa s-a razgandit in ultimul moment.

Potrivit "El Confidencial", Sergio Ramos si Marcelo au pornit o "adevarata cruciada" pentru a-si salva antrenorul. Cei doi fotbalisti cu greutate din vestiar, primii doi capitani ai echipei de altfel, incearca din rasputeri sa-i salveze postul lui Lopetegui. In acest sens, Ramos si Marcelo discuta cu ceilalti fotbalisti din lot pentru a-i atrage de partea lor, dar si cu oamenii din conducerea clubului.

Interesant este faptul ca Ramos si Marcelo ar fi primii doi fotbalisti luati in vizor de Florentino Perez in cazul in care Lopetegui ar fi demis. Asa cum presa spaniola a notat in ultima perioada, Ramos ar putea pleca de la Real daca in locul lui Lopetegui va ajunge Mourinho, in timp ce despre Marcelo s-a scris ca ar putea ajunge la Juventus in perioada de transferuri din iarna.