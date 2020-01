"Stiu ca joc in liga a 4-a si ca e de un milion de ori mai bun ca mine, dar..." STIREA MOMENTULUI IN ANGLIA! Ce a facut atacantul SARACILOR in fata miliardarilor lui City

Tom Pope de la Port Vale (locul 10 in liga a 4-a engleza) e eroul momentului in Anglia!

Pope tocmai a marcat in Cupa contra lui City. Nu doar golul i-a adus gloria de moment. In iunie, varful de 34 de ani si-a amuzat followerii de pe twitter cu un mesaj postat dupa un meci de-al nationalei Angliei.

"M-am uitat la rezulatul meciului Angliei. Stiu ca sunt un jucator de liga a 4-a, ca el joaca pentru Anglia, ca are un salariu de 150 000 de lire pe saptamana si ca e un jucator de un milion de ori mai bun ca mine, dar mi-ar placea sa joc impotriva lui John Stones in fiecare saptamana. As da 40 de goluri pe sezon", a scris Pope pe net.

Pe Etihad, in aceasta seara, contra apararii conduse de Stones, Pope a marcat unul dintre cele mai importante goluri din cariera sa! Varful si-a petrecut toata cariera in ligile inferioare britanice, dar le-a aratat celor care-l urmaresc ca n-a glumit deloc atunci cand a facut postarea de pe Twitter! :)

Daca in fata lui Stones i-a mers bine, Pope n-a avut deloc viata usoara cu aparatorii din liga a 4-a. A dat doar 3 goluri in 22 de aparitii in acest sezon!

EGALISATION DE TOM POPE POUR PORT VALE !!! #FACup pic.twitter.com/fqH1I2kG8y — Feuille de Match VOD (@FeuilledeMatch4) January 4, 2020