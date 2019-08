Rooney revine in Anglia! Surpriza URIASA: cu cine semneaza!

Wayne Rooney e jucatorul lui DC United din iunie 2018.

Mai are inca doi ani si jumatate de contract cu americanii, insa nu va continua in MLS. Rooney, 33 de ani, e acum la Londra, unde poarta negocierile finale pentru a deveni jucator-antrenor la Derby County.



Dupa despartirea de Frank Lampard, plecat la Chelsea, Derby l-a numit manager pe Philipp Cocu. Olandezul ar vrea sa lucreze alaturi de Rooney, care ar putea fi decisiv si ca jucator in lupta pentru promovarea in Premier League.

Rooney nu a facut un secret din dorinta sa de a deveni antrenor si crede ca Derby e cea mai buna varianta de care dispune in acest moment.

"Nu pot sa comentez nimic legat de situatia lui Rooney. Muncim sa completam echipa si cautam cele mai bune solutii pe fiecare post. Nu vreau sa vorbesc nimic pana nu se semneaza contractul", a spus Cocu pentru BBC.

Conform presei engleze, partile s-au pus de acord. Mai lipseste doar anuntul oficial legat de revenirea lui Rooney in Anglia.

Derby County a ratat promovarea in Premier League sezonul trecut dupa ce a pierdut finala play-off-ului in fata lui Aston Villa.