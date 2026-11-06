După nouă etape desfășurate în primul eșalon al Angliei, Manchester United ocupă locul 17/20 cu șapte puncte bifate până acum. ”Diavolii roșii” au înregistrat, așadar, o singură victorie, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și patru înfrângere.

Singura victorie a echipei lui Michael Carrick a venit la finalul lunii august, în a doua rundă din Premier League, când Manchester United s-a impus pe ”Old Trafford” cu 5-2 în fața lui Ipswich Town.

Robert Niță s-a uitat în clasament și a rămas perplex: ”E surpriză cu ghilimelele de rigoare”

Moderatorul Cristi Pintea i-a avut invitați la emisiunea Play On Sport de pe VOYO SPORT 1 pe Robert Niță, Costel Pantilimon și Mihai Mironică.

Niță, care este membru în Consiliul de Administrație de la Rapid, a spus că Manchester United este surpriza neplăcută a campionatului englez, în virtutea locului din clasament.

”Manchester United e surpriza, cu ghilimele de rigoare, din partea a doua a clasamentului”, a spus Robert Niță la Play On Sport.

Pentru Manchester United urmează meciul cu Aston Villa de duminică, 8 noiembrie, de la ora 18:30. Cele două echipe se întâlnesc pe ”Old Trafford”, iar confruntarea va putea fi urmărită în direct pe VOYO.

Cum arată clasamentul din Premier League