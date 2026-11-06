Iasmin Latovlevici a preluat funcția de antrenor principal al formației Poli Timișoara 2, echipă aflată pe locul 11 în Seria 7 din Liga 3.

Mesajul lui Iasmin Latovlevici, noul antrenor de la Poli Timișoara 2

Fostul fundaș stânga i-a pregătit până acum pe juniorii U19 ai grupării de pe Bega, cu care a ajuns pe primul loc în Seria 9 a Campionatului Național U19.

„Obiectivul e clar la echipa a doua: să dai jucători la echipa mare! Până în iarnă nu pot fi făcute multe modificări, pentru câte etape au rămas până la vacanță. În momentul acesta o să vedem la ce nivel sunt jucătorii. Cel mai clar va fi din iarnă încolo, după cantonament.

Depinde doar de ei, sunt într-o continuă instruire, reacțiile lor sunt diferite. Și eu va trebui să mă obișnuiesc cu nivelul Ligii 3, cu această serie, e un nivel din care copiii, în mod special, au foarte multe de învățat”, a declarat Iasmin Latovlevici, conform site-ului oficial al Politehnicii Timișoara.

Reacția directorului alb-violeților

„Doresc să îi mulțumesc lui Alin Paleacu pentru toată munca depusă de la înființarea echipei secunde. A lucrat cot la cot cu noi ca să le oferim o șansă copiilor noștri din academie să facă pasul spre Poli 2.

Consider că a făcut multe lucruri bune și pe această cale doresc să îi mulțumesc și, cel mai important, să îi urez mult succes în mandatul de la tineretul Politehnicii, deoarece este unul important în tranziția tinerilor noștri sportivi spre fotbalul profesionist! În fapt este o rocadă care ne dorim să fie de bun augur pentru cele două echipe!

Îi doresc lui Iasmin Latovlevici să aibă un mandat foarte bun în noul drum ales - cel de antrenor - deoarece, slavă Domnului, a fost un excelent fotbalist. Să îl urmeze copiii ca exemplu, pentru că au ce învăța!”, a transmis Dinu Bara, director general al Politehnicii Timișoara.