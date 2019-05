REVOLTA fanilor lui Manchester United dupa ratarea Champions League! Cum au pedepsit clubul dupa un sezon groaznic!

Manchester United a remizat cu ultima clasata si a ratat matematic sansa de a juca in Champions League in sezonul urmator.

Manchester United incheie un nou sezon catastrofal, unul inceput cu Jose Mourinho pe banca si incheiat cu Ole Gunnar Solskjaer. Norvegianul, numit interimar in luna decembrie, a avut parte de primele trei luni de vis, cu o singura infrangere si cu eliminarea lui PSG din optimile Champions League. A urmat apoi un recul incredibil, cu infrangeri pe banda si cuminand cu ratarea calificarii in Champions League. Mai mult, United poate sa rateze chiar si Europa League, in functie de rezultatul final din Cupa Angliei.

Fanii s-au saturat in primul rand de conducerea lui Ed Woodward, omul care a preluat fraiele clubului dupa retragerea lui Sir Alex Ferguson. Bancher de meserie, Woodward a adus cele mai mari contracte de sponsorizare din istoria fotbalului la United, insa in plan sportiv a irosit multi bani pe nume sonore care nu au adus rezultate echipei.



Fanii au demarat campania #unfollowunited!

Satui de aspectul tot mai comercial al clubului, fanii lui United au lansat hashtag-ul #unfollowunited pe retelele de socializare, iar toti suporterii sunt incurajati sa nu mai urmeasca clubul pe internet. Acolo, United e unul dintre cele mai urmarite cluburi din lume si promoveaza intens sponsorii si produsele de marketing sau biletele la meciuri. Miscarea a inceput pe Twitter, unde United are 19,2 milioane de fani. 0,6% din acestia au intrat in campanie si a dat imediat #unfollow clubului, nemultumiti de egalul cu Huddersfield care a pus capat sperantelor la calificarea in Champions League cu o etapa inainte de final. Huddersfield e una din cele mai slabe echipe din istoria Champions League, echipa retrogradata de luni bune, cu doar 15 puncte strans tot sezonul. Alti suporteri au anuntat ca nu si-au mai inoit abonamentele pentru sezonul urmator la meciurile de pe teren propriu, desi erau abonati de ani buni, iar un abonament se obtine greu!



Manchester United fans want you to #UnfollowManUnited ???? pic.twitter.com/kxqSAE11jX — ESPN UK (@ESPNUK) May 7, 2019

Manchester United s-a prabusit la bursa!

Manchester United e in fiecare an cel mai valoros club din lume din punct de vedere financiar, insa rezultatele slabe din 2013 si pana acum incep sa se vada si in activitatea economica a clubului. Actiunile de la bursa din New York au scazut cu aproape 25% in ultimul an, adica aproximativ 1 miliard de euro. United va pierde cateva zeci de milioane de euro prin ratarea participarii anul viitor in Champions League, iar contractele jucatorilor au fost reduse cu 25%.



Buget de 220 milioane euro pentru Solskjaer!

Cu toate astea, Ole Gunnar Solskjaer a fost informat de conducere ca va avea la dispozitie un buget de 220 de milioane de euro in vara pentru reconstructia echipei. "O parte din acesti jucatori nu vor mai fi aici", a anuntat norvegianul dupa meciul cu Huddersfield. Primul pe lista este Alexis Sanchez, cel mai bine platit jucator din Premier League, cu un contract fabulos de 27 de milioane de euro pe an! Acesta a strans 32 de aparitii si doar 3 goluri din ianuarie 2018 si e considerat unul dintre cele mai slabe transferuri din istorie. Capitanul Antonio Valencia a fost tras deja pe linie moarta si a anuntat ca va parasi echipa la finalul sezonului. Ashley Young, Phil Jones sunt alti jucatori trecuti pe lista neagra.



Pogba vrea la Real Madrid!

Manchester United poate primi o alta lovitura dupa ratarea Champions League. Paul Pogba vrea sa plece la Real Madrid, dar United i-a fixat un pret urias: 160 de milioane de euro, anunta ziarele din Madrid. Si Lukaku a anuntat ca ar vrea sa faca o mutare in Italia, Inter Milano fiind o posibila destinatie pentru el.

"Am vorbit deja cu conducerea despre sezonul urmator, trebuie sa incepem sa reconstruim. Bineinteles ca va fi un sezon fara CHampions League, asta e o mare provocare, sa jucam joia. O sa fie o vara importanta pentru noi!", a spus Solskjaer.