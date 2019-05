Primul MEGA TRANSFER al lui United dupa ce a ratat Liga Campionilor: 100 de milioane de euro pentru jucatorul DAT AFARA de Cristiano Ronaldo

Manchester United a ratat calificarea in UEFA Champions League pentru sezonul viitor dupa ce a facut egal cu ultima clasata din Premier League.



"Diavolii" pregatesc deja o prima mutare importanta pe piata transferurilor pentru perioada de mercato din vara. Potrivit Calciomercato, United este dispusa sa plateasca 100 de milioane de euro pentru Paulo Dybala.

De Dybala se intereseaza si Bayern Munchen, astfel ca presa internationala noteaza ca s-ar putea sa asistam o lupta stransa in vara intre cei doi granzi europeni pentru transferul argentinianului. Juventus vrea sa renunte la Dybala, insa nu concepe o suma mai mica decat cea anuntata de jurnalistii italieni.



Dybala, dat afara de Cristiano Ronaldo

Dybala a intrat intr-un con de umbra la Juventus. Dupa venirea lui Cristiano Ronaldo, Dybala si-a pierdut incet-incet locul de titular.

Presa italiana noteaza ca acesta este si motivul real pentru care Juventus l-a trecut pe lista de transferuri pe Dybala, altadata o vedeta la Torino. Pentru a-i lasa loc lui Cristiano Ronaldo sa se desfasoare, Juventus il cedeaza pe Dybala in vara, oricui ofera suma ceruta.

Adus in 2015 de la Palermo in schimbul a 40 de milioane de euro, argentinianul in varsta de 25 de ani a marcat 78 de goluri in cele 179 de meciuri jucate pentru Juventus.