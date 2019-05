Ii dau 15 MILIOANE de euro ca sa plece! Manchester United a luat TEAPA secolului! Anuntul zilei in Anglia

Alexis Sanchez incaseaza o suma uriasa doar ca sa-si rezilieze contractul cu Manchester United.

Manchester United spera sa dea lovitura cu Alexis Sanchez iarna trecuta, cand l-a adus de la Arsenal la schimb cu Henrikh Mkhitaryan.

Sanchez a primit cel mai mare salariu din Premier League doar ca sa refuze oferta lui Pep Guardiola de la Manchester City, 25 de milioane de euro!

Doar ca Alexis Sanchez a dezamagit crunt pe Old Trafford si a fost mai mult accidentat. El a fost departe de forma care l-a consacrat la Barcelona sau la Arsenal, cand a fost constant intre cei mai buni marcatori din Premier League.

Acum Solskjaer vrea sa faca curatentie in lotul lui United dupa ce a ramas cu sanse mici la calificarea in Champions League in sezonul urmator. Sanchez are contract pe 5 ani, dar i se va propune suma de 15 milioane de euro pentru rezilierea contractului.



De Gea si Pobga au cerut mariri de salariu din cauza lui Sanchez!

Venirea lui Sanchez a detonat vestiarul lui Manchester United. Vedetele echipei David De Gea si Paul Pogba au cerut si ei salarii asemanatoare cu cel primit de Alexis Sanchez. De Gea chiar a refuzat prelungirea si poate sa plece liber anul viitor daca nu va fi convins pana la urma de conducerea clubului. Pogba a declarat deja public ca viseaza sa ajunga la Real Madrid.