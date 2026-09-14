Răzvan Lucescu și-a dat OK-ul pentru un contract „regal“: salariul lui Brozovic la Al-Sadd, colosal!

Răzvan Lucescu și-a dat OK-ul pentru un contract „regal“: salariul lui Brozovic la Al-Sadd, colosal! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Legitimat din postura de fotbalist liber de contract, croatul de 33 de ani a dat o adevărată lovitură financiară.

TAGS:
Razvan LucescubrozovicAl-Sadd
Din articol

Al-Sadd Doha a pornit ca din tun în noul sezon din Qatar, cu cinci victorii în cinci meciuri și un golaveraj excelent (21-8), dar adevăratul test va veni, diseară (ora 21:15), la debutul în Champions League Elite.

La Basra (Irak), pe teren neutru din cauza războiului din Iran, echipa lui Răzvan Lucescu va întâlni Esteghlal (Iran), în prima etapă din cea mai tare competiție intercluburi din Asia. Chiar dacă va alinia o formulă stelară, cu stranierii Roberto Firmino (33 de ani), Alessio Romagnoli (31 de ani) și cu starul localnic, Akram Afif (29 de ani), în prim-plan, Lucescu jr nu se va putea baza pe ultimul transfer realizat de Al-Sadd. Pentru că mijlocașul defensiv, Marcelo Brozovic (33 de ani), fost la Inter Milano în perioada 2015-2023, a ajuns prea târziu, abia în weekend. În aceste condiții, șansele sale de a primi minute, în partida cu iranienii de la Esteghlal, sunt minime.

Brozovic, 6 milioane de euro la semnătură, plus un salariu fabulos

  • Brozovic1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Potrivit presei arabe, legitimarea fostului star de la Inter a întregit campania de transferuri pentru Al-Sadd, în tentativa clubului de a câștiga Champions League, sub comanda lui Răzvan Lucescu (57 de ani). Formația din Doha visează la îndeplinirea acestui obiectiv, în condițiile în care antrenorul român a reușit să câștige Liga, în primul său sezon la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), în 2018-2019.

Ca să pună un lot complet la dispoziția lui Lucescu jr, Al-Sadd făcut o investiție uriașă în aducerea lui Brozovic. Sosit liber de contract, după trei ani petrecuți la Al-Nassr Riad (Arabia Saudită), unde a fost coleg cu Cristiano Ronaldo, Brozovic a primit niște sume colosale.

Concret, noul star al lui Al-Sadd a băgat în buzunar 6 milioane de euro drept prima de instalare. Iar salariul său stagional va fi de 10 milioane de euro! Brozovic va fi sub contract cu Al-Sadd până în iunie 2027. Există o clauză în înțelegerea semnată care poate fi activată pentru o prelungire a înțelegerii până în vara anului 2028.

La noua sa echipă, Brozovic va purta tricoul cu numărul 77. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu, gata de o premieră la Inter!
Cristi Chivu, gata de o premieră la Inter!
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
Inter, aproape să se destrame! După Lukaku, alți doi titulari sunt aproape de Premier League
Inter, aproape să se destrame! După Lukaku, alți doi titulari sunt aproape de Premier League
De-aia nu joacă Billel Omrani, cu 2 goluri la FCSB, în naționala Algeriei! Record de 201 goluri în 215 meciuri pentru algerianul antrenat de Xavi
De-aia nu joacă Billel Omrani, cu 2 goluri la FCSB, în naționala Algeriei! Record de 201 goluri în 215 meciuri pentru algerianul antrenat de Xavi
A refuzat naționala, dar poate semna cu un alt club! Răzvan Lucescu, ofertat de fosta echipă a lui Xavi
A refuzat naționala, dar poate semna cu un alt club! Răzvan Lucescu, ofertat de fosta echipă a lui Xavi
CITESTE SI
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

stirileprotv Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

stirileprotv Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

stirileprotv Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!