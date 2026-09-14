Răzvan Lucescu și-a dat OK-ul pentru un contract „regal“: salariul lui Brozovic la Al-Sadd, colosal!

La Basra (Irak), pe teren neutru din cauza războiului din Iran, echipa lui Răzvan Lucescu va întâlni Esteghlal (Iran), în prima etapă din cea mai tare competiție intercluburi din Asia. Chiar dacă va alinia o formulă stelară, cu stranierii Roberto Firmino (33 de ani), Alessio Romagnoli (31 de ani) și cu starul localnic, Akram Afif (29 de ani), în prim-plan, Lucescu jr nu se va putea baza pe ultimul transfer realizat de Al-Sadd. Pentru că mijlocașul defensiv, Marcelo Brozovic (33 de ani), fost la Inter Milano în perioada 2015-2023, a ajuns prea târziu, abia în weekend. În aceste condiții, șansele sale de a primi minute, în partida cu iranienii de la Esteghlal, sunt minime.

Al-Sadd Doha a pornit ca din tun în noul sezon din Qatar, cu cinci victorii în cinci meciuri și un golaveraj excelent (21-8), dar adevăratul test va veni, diseară (ora 21:15), la debutul în Champions League Elite.

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Potrivit presei arabe, legitimarea fostului star de la Inter a întregit campania de transferuri pentru Al-Sadd, în tentativa clubului de a câștiga Champions League, sub comanda lui Răzvan Lucescu (57 de ani). Formația din Doha visează la îndeplinirea acestui obiectiv, în condițiile în care antrenorul român a reușit să câștige Liga, în primul său sezon la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), în 2018-2019.

Ca să pună un lot complet la dispoziția lui Lucescu jr, Al-Sadd făcut o investiție uriașă în aducerea lui Brozovic. Sosit liber de contract, după trei ani petrecuți la Al-Nassr Riad (Arabia Saudită), unde a fost coleg cu Cristiano Ronaldo, Brozovic a primit niște sume colosale.

Concret, noul star al lui Al-Sadd a băgat în buzunar 6 milioane de euro drept prima de instalare. Iar salariul său stagional va fi de 10 milioane de euro! Brozovic va fi sub contract cu Al-Sadd până în iunie 2027. Există o clauză în înțelegerea semnată care poate fi activată pentru o prelungire a înțelegerii până în vara anului 2028.

La noua sa echipă, Brozovic va purta tricoul cu numărul 77.