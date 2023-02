Portarul spaniol David De Gea a ajuns la 181 de meciuri fără gol primit în toate competiţiile, după finala Cupei Ligii engleze, câştigată de Manchester United cu Newcastle United (2-0), şi a depăşit recordul stabilit de danezul Peter Schmeichel la clubul de pe Old Trafford (180 de partide).

De Gea are 140 de meciuri fără gol încasat în Premier League, fiind la egalitate cu David Seaman, într-o ierarhie dominată de cehul Petr Cech (202) şi în care Schmeichel este al 11-lea (128). În nouă din cele 12 sezoane disputate în Premier League, spaniolul a păstrat poarta intactă în mai mult de zece meciuri.

În competiţiile din Anglia, De Gea a ajuns la 155 de partide fără gol, inclusiv cinci în Cupa Angliei, nouă în Cupa Ligii engleze şi unul în Supercupa Angliei (Community Shield).

Totalul de 181 include 18 meciuri în Liga Campionilor şi opt în Europa League, inclusiv patru în acest sezon. ''Fantastică realizare. 181 de meciuri fără gol primit. Uimitor mod de a celebra asta. Felicitări pentru acest record'', a scris Schmeichel pe Twitter.

De Gea a reuşit 181 meciuri fără gol primit în 523 partide disputate pentru United în toate competiţiile, comparativ cu cele 398 de partide ale lui Schmeichel în tricoul lui United.

Alex Stepney ocup locul trei în ierarhia portarilor de la United fără gol primit (175), urmat de Gary Bailey (161) şi Edwin van der Sar (135).

