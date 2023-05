Recordul stabilit de Pep Guardiola după ce Manchester City a câștigat titlul! L-a egalat pe Sir Alex Ferguson într-un top select

"Cetățenii" mai au de jucat trei partide în campionat, însă au profitat de pasul greșit făcut de Arsenal în etapa a 37-a, când a fost învinsă de Nottingham Forest, scor 1-0.

În urma acestui succes din Premier League, tehnicianul de 52 de ani a stabilit o serie de recorduri impresionante.

În cele 15 sezoane de când antrenează la nivel înalt, Pep Guardiola a cucerit 11 titluri de campion: trei în La Liga, cu FC Barcelona, trei în Bundeliga cu Bayern Munchen și cinci în Premier League, cu Manchester City.

În plus, acesta l-a egalat pe Sir Alex Ferguson, cei doi tehnicienii fiind singurii care au bifat trei titluri consecutive în Premier League.

