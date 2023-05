Manchester City a dominat-o fără drept de apel pe Real Madrid în returul din semifinala UEFA Champions League. Englezii au câștigat cu un categoric 4-0, grație golurilor înscrise de Bernardo Silva (29 ani), cu o dublă, Manuel Akanji (27 ani) și Julian Alvarez (23 ani).

În timpul meciului, Kevin de Bruyne (31 ani) și Pep Guardiola (52 ani) au fost protagoniștii unui eveniment controversat. Antrenorul catalan i-a strigat de pe margine să paseze mingea și să nu mai încerce să rezolve acțiunile pe cont propriu, iar mijlocașul ofensiv i-a replicat cu un strigăt: „Taci, taci!”.

Însă, Pep Guardiola mărturisește că adoră schimbul de enegie cu De Bruyne și că relația dintre cei doi nu suferă în ciuda acestui schimb acid de replici. Mai mult, tehnicianul lui Manchester City a dezvăluit că mijlocașul belgian ridică tonul la el inclusiv la ședințele de pregătire.

„Îmi place relația cu Kevin, strigăm unul la altul. Îmi place. Uneori totul este puțin ciudat, dar îmi place această energie. Nu este prima dată, țipă la mine și la antrenament. Este ceea ce avem nevoie. Apoi devine cel mai bun. În meciul cu Real, Gundogan a pierdut mingea și Kevin la fel, nu aveam nevoie de asta în timpul jocului. La pauză am vorbit despre controlul jocului, să-i facem să alerge. Dar nu am făcut-o. Kevin a rămas calm și apoi a oferit un asistent incredibil. Aceste lucruri trebuie să ne facă mai competitivi”, a declarat Pep Guardiola la conferința de presă premergătoare meciului cu Chelsea.

"We shout at eachother and I love it" ????

Pep Guardiola on Kevin De Bruyne ???? pic.twitter.com/9bsBSu8WZa