Ibrahima Konate (26 de ani) a intrat în ultimul an de contract cu Liverpool și devine o soluție bună pentru Real Madrid, în contextul în care poate fi transferat liber de contract în vară, scrie jurnalistul Jose Felix Diaz.

Chiar dacă Liverpool a încercat să-l convingă pe Trent Alexander-Arnold să rămână la echipă, Real Madrid l-a convins și a reușit să-l transfere de la echipa sa ”de suflet”. Acum, o altă mutare s-ar putea face pe aceeași axă.

Discuțiile dintre cele două părți au ajuns într-un stadiu avansat, iar șansele ca mutarea să se producă sunt semnificative.



Fundașul francez a ajuns la Liverpool în 2021, de la RB Leipzig, pentru 40 de milioane de euro. Crescut de Paris FC, Konate a evoluat pentru prima oară la nivel de seniori pentru Sochaux, club care l-a pierdut gratis.



Până acum, Konate a bifat 136 de partide pentru cei de la Liverpool, pentru care a și marcat de cinci ori. Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 60 de milioane de euro.



