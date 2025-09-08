NEWS ALERT Real Madrid dă lovitura! Negocieri avansate pentru încă un jucător de la Liverpool

Real Madrid dă lovitura! Negocieri avansate pentru &icirc;ncă un jucător de la Liverpool
Real Madrid este aproape de a transfera încă un jucător de la Liverpool, după ce în perioada de mercato din vară l-a adus pe Trent Alexander-Arnold.

Ibrahima Konate Liverpool Real Madrid
Chiar dacă Liverpool a încercat să-l convingă pe Trent Alexander-Arnold să rămână la echipă, Real Madrid l-a convins și a reușit să-l transfere de la echipa sa ”de suflet”. Acum, o altă mutare s-ar putea face pe aceeași axă.

Ibrahima Konate, aproape de un transfer la Real Madrid

Ibrahima Konate (26 de ani) a intrat în ultimul an de contract cu Liverpool și devine o soluție bună pentru Real Madrid, în contextul în care poate fi transferat liber de contract în vară, scrie jurnalistul Jose Felix Diaz.

Discuțiile dintre cele două părți au ajuns într-un stadiu avansat, iar șansele ca mutarea să se producă sunt semnificative.

Fundașul francez a ajuns la Liverpool în 2021, de la RB Leipzig, pentru 40 de milioane de euro. Crescut de Paris FC, Konate a evoluat pentru prima oară la nivel de seniori pentru Sochaux, club care l-a pierdut gratis.

Până acum, Konate a bifat 136 de partide pentru cei de la Liverpool, pentru care a și marcat de cinci ori. Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 60 de milioane de euro.

