James Milner, performanță care părea imposibilă! E primul în istoria Premier League care face asta

În urmă cu două luni, ajuns la aproape 40 de ani, veteranul Milner, legitimat la Brighton, a fost introdus în minutul 60 al meciului contra fostei sale echipe, Manchester City. Șapte minute mai târziu, mijlocașul lui Brighton a transformat un penalty cu mult calm, reușind să ducă astfel scorul la 1-1.

La acel moment în vârstă de 39 de ani și 239 de zile, James Milner a devenit cel mai vârstnic fotbalist din istoria Premier League care înscrie din penalty. De asemenea, jucătorul lui Brighton este al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria competiției. Recordul este deținut de Teddy Sheringham, care a marcat pentru West Ham în 2006, la vârsta de 40 de ani și 268 de zile, într-un duel contra lui Portsmouth.

James Milner i-a pasat decisiv unui coleg care nici nu era născut când el debuta la profesioniști

În weekendul care tocmai a trecut, într-o nouă etapă care s-a văzut pe VOYO, mijlocașul a scris o altă pagină de istorie în Premier League, o performanță remarcabilă. Milner a început fotbalul profesionist în urmă cu 23 de ani, iar în confruntarea cu Manchester United i-a oferit o pasă decisivă unui coleg care nici nu era născut când el juca prima partidă.

Brighton a cedat confruntarea de pe ”Old Trafford”, scor 2-4, iar la una dintre reușite a fost în centrul atenției și James Milner, care în minutul 90+2 a centrat decisiv pentru golul lui Charalampos Kostoulas, fotbalist grec în vârstă de 18 ani!

Este prima dată în istoria Premier League când un jucător pasează decisiv pentru un coleg care are vârsta mai mică decât momentul în care el a debutat în fotbalul profesionist!

