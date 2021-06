Rafa Benitez a fost prezentat oficial la Everton! "Tradare" a tehnicianului care a fost pe banca lui Liverpool pentru mai multi ani

Spaniolul revine in Premier League in sezonul urmator.

Dupa plecarea lui Carlo Ancelotti la Real Madrid, Everton a ramas fara antrenor iar sefii gruparii din Premier League au inceput cautarile pentru inlocuitorul italianului. Numele la care s-au oprit a fost Rafa Benitez, tehnicianul spaniol care a mai pregatit si alte formatii in fotbalul englez, printre care si marea rivala Liverpool. In varsta de 61 de ani, Benitez are un palmares impresionant la nivel inalt, desi acesta nu a reusit sa mai castige un trofeu important din 2014, cand castiga Cupa Italiei cu Napoli.



Pe Anfield, Benitez a ridicat o Cupa a Angliei si Liga Campionilor, in 2005, in urma faimoasei finale castigate de Liverpool la penalty-uri, in fata lui AC Milan, dupa ce fusese condusa cu 3-0 la pauza. In plus, Benitez are doua titluri in Spania, cu Valencia, doua Europa League-uri, cu ”liliecii” si Chelsea, dar si patru Supercupe, doua ale Italiei, una a Angliei si una a Europei.

In cariera sa, el le-a pregatit pe Real Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle si Dalian Pro. "Sunt incantat sa semnez cu Everon. Pe parcursul acestui proces, am fost foarte impresionat de amibitia aratata de reprezentantii clubului si de dorinta lor de a aduce succes acestui club istoric. Sunt determinat sa am un rol important in ajutarea clubului sa isi atinga ambitiile", a declarat antrenorul spaniol.