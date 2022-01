Au apărut cazuri de Covid la starurile de la PSG, Liverpool și Juventus! O echipă are 23 de jucători indisponibili

După focarele de Covid apărute în ultimele zile ale anului trecut la Real Madrid, FC Barcelona sau Atletico Madrid, 1 ianuarie 2022 a venit cu vești deloc bune pentru alți granzi din fotbalul european.

După cazurile de la Bayern Munchen, patru jucători de la PSG au fost testați pozitiv înaintea antrenamentului de ieri, iar ulterior li s-a adăugat și un membru al staff-ului.

Clubul parizian nu a dezvăluit numele celor infectați și rămâne de văzut ce se va întâmpla până luni, când PSG are meci în șaisprezecimile Cupei Franței, cu Vannes.

Tot în Franța, Bordeaux are nu mai puțin de 23 de fotbaliști indisponibili, dintre care 21 din cauza coronavirusului!

În Anglia, managerul Jurgen Klopp nu va sta pe bancă astăzi, în derby-ul lui FC Liverpool cu Chelsea. Clubul ”cormoranilor” a anunțat într-un comunicat că antrenorul neamț a fost testat pozitiv, alături de alți trei membri ai staff-ului.

În Italia, după cazurile de la echipa secundă a lui Juventus, au apărut testele pozitive și la prima formație.

Căpitanul Giorgio Chiellini nu va putea fi folosit în derby-ul cu Napoli de săptămâna viitoare, după ce s-a infectat cu Covid, așa cum au făcut-o și coechipierii Pinsoglio și Arthur.

