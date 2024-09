Jucătorul cu 35 de prezențe la națională, atac dur la adresa selecționerului: "Nu mai vreau să lucrez cu acest antrenor"

Jucătorul de 26 de ani a fost prezent la EURO 2024, unde a evoluat în două partide, inclusiv împotriva României, însă decizia de a pleca în Arabia Saudită a avut repercusiuni neașteptate. Ronald Koeman a anunțat că nu-l convoacă la lot pentru partidele din Liga Națiunilor, din septembrie.

"Nu cred că-i putem compara pe cei doi. Gini a mers acolo pentru că a avut probleme la PSG și era oricum mult mai în vârstă la acea vreme (n.r.- 32 de ani). În cazul lui Steven, să faci acest pas la 26 de ani nu arată că principalul tău obiectiv e performanța sportivă. Dacă m-ar fi întrebat, ar fi știut ce părere am. La vârsta lui, eu n-aș fi făcut-o, dar trebuie să-i respectăm decizia", a spus selecționerul Olandei, potrivit nos.nl.

Jucătorul nu a trecut cu vederea afirmațiile făcute de tehnician, explicând că și-ar fi dorit ca Ronald Koeman să fi vorbit cu el înainte să facă publice asemenea afirmații.

"Nu mai vreau să joc niciodată pentru acest antrenor. Nu o să joc pentru cineva care mă portretizează în media așa cum a făcut el. Putea să mă sune, să-mi audă povestea. Cum poate să spună astfel de lucruri fără să vorbească cu mine?", a spus jucătorul.

