Elveţia a fost învinsă sâmbătă, în sferturile de finală ale Euro 2024, la lovituri de departajare (1-1, 5-3), iar fundaşul elveţian Manuel Akanji a ratat şi a afirmat că simte că a dezamăgit o ţară întreagă.

Manuel Akanji, debusolat

"Simt că am dezamăgit echipa, simt că am dezamăgit întreaga mea ţară", a declarat Manuel Akanji.

"Încerc să-mi asum responsabilitatea. Am avut sentimentul că voi marca, dar da, am tras greşit şi nu am fost suficient de precis", a mai spus el.

Manuel Akanji nu crede că a fost perturbat de comportamentul portarului adversarilor săi, Jordan Pickford. "Nu m-am uitat la el", a declarat jucătorul lui Manchester City. "Nu ştiu ce a făcut el. Tot ce ştiu este că atunci când m-am apropiat şi am plasat mingea la penalty, nu era în poartă, dar nu m-am uitat la el. Nu ştiu ce făcea", a adăugat Akanji.

Manuel Akanji nu crede că a fost perturbat de comportamentul portarului adversarilor săi, Jordan Pickford. "Nu m-am uitat la el", a declarat jucătorul lui Manchester City. "Nu ştiu ce a făcut el. Tot ce ştiu este că atunci când m-am apropiat şi am plasat mingea la penalty, nu era în poartă, dar nu m-am uitat la el. Nu ştiu ce făcea", a adăugat Akanji.

Portarul englez de la Everton a fost ajutat de notiţele de pe sticluţa sa de apă, unde i se spunea unde să plonjeze în funcţie de cine trage: "Plonjează la stânga", scria pentru fundaşul lui Manchester City, care a tras... în stânga.

Anglia va evolua în semifinale, miercuri, 10 iulie, cu Olanda. News.ro

VIDEO REZUMAT Elveția - Anglia