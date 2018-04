Criteriile stabilite de Perez pentru ca Pogba sa ajunga la Real! Francezul trebuie sa indeplineasca doua conditii esentiale: transferul se poate face dupa Campionatul Mondial

Real Madrid e ultimul nume aparut pe lista cluburilor interesate de Pogba!

Potrivit presei engleze, Real Madrid va trebui sa plateasca cel putin 150 de milioane de euro in schimbul mijlocasului in conditiile in care United a platit 120 de milioane in urma cu doi ani cand l-a achizitionat de la Juventus.

Florentino Perez pune insa doua conditii esentiale pentru care mutarea sa prinda contur. Prima, si cea mai importanta, este ca Pogba sa isi reduca pretentiile salariale. A doua cerinta ce trebuie bifata de francez este o evolutie convingatoare la Campionatul Mondial din Rusia.

Mino Raiola, impresarul lui Pogba, este persona non grata la Madrid, iar presedintele Realului vrea sa fie convins de evolutiile si atitudinea jucatorului ca merita un loc printre "galactici", mai noteaza presa engleza.