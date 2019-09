Pleaca la Real? Kopp si-a ales deja succesorul la Liverpool: e o legenda pe Anfield

Jurgen Klopp a vorbit despre plecarea de la Liverpool.

Actualul antrenor al campionilor din UEFA Champions League a vorbit intr-un interviu pentru FourFourTwo despre cel pe care l-ar vedea inlocuitorul sau la Liverpool.

Klopp condisera ca Steven Gerrard ar fi omul potrivit sa-i succeada pe banca castigatoarei UCL din sezonul trecut.

In prezent, Steven Gerrard este antrenorul lui Rangers, echipa care e cu trei puncte in spatele liderului din Scotia, Celtic, dupa sase meciuri jucate in acest sezon.

"Daca cei de la Liverpool ma vor da afara maine, poate ca Kenny Dalglish ar fi cel care ma va inlocui, insa ei ar trebui sa-l aduca pe Stevie (n.r. Steven Gerrard) de la Glasgow. Daca ma intrebati cine ar trebui sa ma inlocuiasca, as spune Stevie!", a declarat Klopp.

Jurgen Klopp e pe lista lui Florentino Perez pentru inlocuitorul lui Zinedine Zidane. In cazul in care Real Madrid continua forma proasta aratata sezonul trecut, seful de pe Bernabeu ar putea lua in calcul schimbarea antrenorului, iar Klopp ar putea ajunge la Madrid.

Steven Gerrard e o legenda pe Anfield. El a jucat pentru Liverpool din 1998 pana in 2015 si a bifat 710 partide in tricoul Cormoranilor.