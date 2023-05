Piers Morgan nu s-a abținut și a răbufnit după ce Arsenal a fost învinsă de Brighton: "Spune-i asta lui Ronaldo!"

Cu două etape rămase, Arsenal este la patru puncte de liderul Manchester City, care s-a impus duminică pe terenul lui Everton şi are un meci mai puţin disputat.

Formația antrenată de Mikel Arteta a fost lipsită de inspiraţie în duelul cu trupa lui Roberto De Zerbi, fostul jucător al lui CFR Cluj. Golurile au fost marcate de Julio Enciso (51), Deniz Undav (86) şi Pervis Estupinan (90+6). Brighton, pe locul șase, este aproape de prima sa calificare în cupele europene.

Piers Morgan, susținător al lui Arsenal, a comentat pe Twitter rezultatul obținut de favorita sa, descriind drept: "Aceasta este o performanță îngrozitoare chiar atunci când ne-a trebuit mai puțin".

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar mulți au făcut referire la comentariu făcut de vedeta TV după ce Cristiano Ronaldo a plecat de la Manchester United, când a comentat: "Arsenal va câștiga campionatul, iar atunci când o vor face, voi merge direct pe Old Trafford și voi dansa, totul culminând cu un masiv SIIIIIUUUUUU".

"Spune-i asta lui Ronaldo", "Du-te și fă un alt interviu cu Ronaldo", "Karma lucrează" sunt doar câteva dintre mesajele primite.

This is a bloody awful performance right when we least needed one. #arsenal