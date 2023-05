Mutu anunță: "Suntem în discuții cu Arsenal pentru Cîrjan!". Ce spune despre transferul lui Balotelli

Adrian Mutu a împărțit jocul Rapidului în cele două reprize și a explicat că jucătorii săi au fost în continuare afectați de eșecul din precedenta etapă, 2-7 pe terenul Farului.

Mutu anunță: "Suntem în discuții cu Arsenal petru Cîrjan!". Ce spune despre transferul lui Balotelli

De asemenea, antrenorul celor de la Rapid a comentat ultimele zvonuri apărute în presă. A confirmat posibilitatea ca mijlocașul Cătălin Cîrjan (20 de ani), de la Arsenal U23, să semneze cu giuleștenii, însă a infirmat categoric varianta Mario Balotelli (32 de ani), atacant care joacă acum în Elveția, la FC Sion.

"Concluzille sunt simple. În prima repriză am câștigat un punct, iar în a doua am pierdut două. În prima repriză, echipa era încă afectat, jucătorii erau timorați. Se simțea apăsarea mentală după înfrângera de la Constanța și s-a văzut în jocul nostru. A doua repriză cred că am dominat total, am avut ocazii bune de a înscrie, dar cred că, până la urmă, e un rezultat echitabil.

În prima repriză am jucat cu un sistem 4-1-4-1. Pe 21 ianuarie, când s-a reluat campionatul, aveam 2-0 în primele 20 de minute. În a doua repriză, cu sistemuri cu care am câștigt meciuri, dar și cu cel cu care am pierdut la Constanța, am dominat meciul. Eu cred că repriza a doua echipa a jucat și a încercat până în ultimul minut să câștige. N-am ce să le reproșez.

Vedem ce se va întâmpla în meciul Craiovei. Peste 9 zile va veni Craiova aici și ne vom juca șansa pentru locul 4. Apoi, vom fi obligați la ultimul meci. Avem două meciuri foarte grele, e sfârșit de sezon, unul foarte lung pentru toată lumea.

Sunt obiectiv și încerc să analizez lucrurile bune și pe cele mai puțin bune. Vrem să construim ceva important. Trebuie să ne dăm seama de anumite lacune pe care le avem și să menținem lucrurile bune pe care le fcem. E un play-off dificil. Sunt meciuri foarte tari, echipa trebuie să se descurce în astfel de situații. Avem și un blocaj psihic, echipa e într-o perioadă de adaptare, în care învață.

Nu este nimic adevărat cu Balotelli. Știu că clubul este în discuții cu Arsenal și jucătorul (n.r - Cătălin Cîrjan), să vedem.

(n.r - Insinuările celor de la FCSB) M-aș fi așteptat să le facă după meciul cu CFR. De ce după Ovidiu? Nu răspund. Mi se par niște prostii mari, care nu fac cinste celor care le-au spus. Se știe că Rapid și-a jucat șansa corectă și a încercat să câștige fiecare meci", a spus Mutu.

Clasament play-off Liga 1

1. Farul - 46p

2. FCSB - 43p

3. CFR Cluj - 39p

4. Universitatea Craiova - 36p

5. Rapid - 35p*

6. Sepsi - 26p*

* Rapid și Sepsi au un meci în plus

Programul Rapidului