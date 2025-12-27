Premier League reconfirmă și în acest sezon că e cel mai tare campionat din lume! Ce vedem, săptămânal, pe VOYO, demonstrează din plin această realitate.

Astăzi, după victoria dramatică a lui City, pe care Sport.ro a oferit-o aici cu rezumatul video, a urmat meciul Arsenal – Brighton. Aici, pentru gazde, miza a fost și recâștigarea primului loc, după succesul obținut de City.

Ce a urmat? O partidă incendiară, în care „tunarii“ s-au impus cu 2-1, după cum se poate vedea aici. Odegaard (14) și autogolul lui Rutter (52) le-au oferit londonezilor un avans liniștitor. Apoi însă, Gomez (64) a redus din handicap, iar Arsenal a cam „tremurat“ până la final.

Arsenal – Brighton s-a terminat 2-1, rezultat care a retrimis echipa lui Mikel Arteta pe primul loc, după cum se poate vedea mai jos.

