Patronii lui Manchester United vor face cu fanii si planuiesc transferul lui Harry Kane! Cat ar urma sa plateasca in schimbul atacantului

Tensiunile continua la Manchester, dupa ce suporterii au patruns pe stadion duminica si au dus la suspendarea meciului dintre United si Liverpool. Principala cerinta a faniilor este plecarea actualilor patroni, familia Glazer, pe care ii acuza, printre altele, ca au furat din club peste un miliard de euro.

Conducerea clubului vrea sa-i induplece pe fani, scire Sun Sport, si vor sa-l aduca la echipa pe Harry Kane, capitanul nationalei Angliei si unul dintre cei mai buni atacanti ai lumii.



