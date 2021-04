Cavani i-a deschis din nou usa lui Manchester United! "El Matador" si-ar putea prelungi contractul, desi initial refuza categoric ideea

Manchester United l-a convins pe Cavani sa negocieze un nou contract.

Atacantul din Uruguay este dispus sa semneze prelungirea actualei intelegeri, scadente la finalul acestui sezon, desi initial era reticient cu privire la o eventuala prelungire.

Ajuns la 34 de ani, Cavani are un sezon bun in tricol lui Manchester United. A marcat de 12 ori in 33 de meciuri in toate competitiile, fiind al treilea golgeter al echipei dupa Fernandes si Rashford.

Solskjaer este multumit de evolutiile lui "El Matador" si isi doreste ca atacantul sa continue pe Old Trafford. Cele doua parti vor negocia in urmatoarele saptamani.

Cavani a ajuns la inceputul acestui sezon la Manchester United, de la PSG, gratis. La clubul din Paris acesta a avut cele mai bune cifre din cariera, marcand 200 de goluri in 301 meciuri. Napoli (104 goluri/138 meciuri) si Palermo (37 goluri/117 meciuri) sunt celelalte echipe din cariera lui. Pentru echipa nationala, Cavani a marcat de 51 de ori in 118 selectii.