Panica GENERALA! The Guardian anunta o a cincea victima a accidentului de elicopter: Fanii se tem ca ar fi Gareth Southgate

Elicopterul patronului de la Leicester s-a prabusit langa stadionul echipei, sambata seara.

The Guardian anunta ca in elicopterul prabusit ar fi fost, de fapt, cinci victime. Initial, s-a vorbit despre patru victime, insa acum a aparut informatia unei a cincea persoane care s-ar fi aflat in aeronava.

Pe retelele de socializare s-a iscat o panica generala, legata de faptul ca una dintre victime ar fi selectionerul englez, Gareth Southgate, care a asistat la partida de sambata seara dintre Leicester si West Ham. Totusi, autoritatile nu au dat pana acum nicio informatie oficiala cu privire la identitatea victimelor sau la numarul acestora.

BBC si Gazzetta dello Sport au anuntat ca la bordul elicopterului s-ar fi aflat patru persoane, toate decedate, intre care Vichai Srivaddhanaprabha si fiica cea mare a acestuia.

Toata lumea asteapta, insa, primele informatii oficiale, venite de la aurotitatile care cerceteaza cazul. Totusi, acestea intarzie sa apara.

Elicopterul patronului de la Leicester City s-a prabusit, sambata seara, la scurt timp dupa decolare, langa stadionul King Power, imediat dupa meciul Leicester - West Ham, incheiat la egalitate, 1-1.